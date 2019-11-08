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Espreso.tvОбществоТрампа оштрафовали на $ 2 млн за использование собственных благотворительных фондов в политике

Трампа оштрафовали на $ 2 млн за использование собственных благотворительных фондов в политике

Суд пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп незаконно разрешил своим предвыборным штабам сотрудничать с фондом в сборе средств для благотворительных организаций ветеранов

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на решение суда.

Судья обязал президента Дональда Трампа выплатить $ 2 млн на счет благотворительных организаций как штраф за неправомерное использование собственного благотворительного фонда для продвижения своих политических и бизнес-интересов.

Трамп в юридической заявлении признал, что он позволил своим сотрудникам президентской кампании координировать деятельность с Фондом Трампа в проведении сбора средств для ветеранов во время предвыборных мероприятий в штате Айова 2016 года. Событие было призвано "продолжать политическую кампанию господина Трампа".

Отмечается, что штраф Трампа и средства благотворительной организации будут распределены равномерно среди восьми организаций, включая организаторами обедов для бездомных, Фондом негритянских колледжей и Мемориальным музеем Холокоста в США.

Фонд Трампа заявил, что доволен этими решениями, утверждая, что судья "признал, что каждая копейка, которую когда-либо поднимала фонд Трампа, была направлена на помощь тем, кто в этом нуждается".

  • Напомним, 2018 года стал известно, что Фонд Трампа объявил о своем роспуске именно из-за обвинений в незаконном финансировании предвыборной кампании 2016 года.

 

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