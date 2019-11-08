Телеканал "Прямой" извинился за "террористическую" шутку в прямом эфире

8 ноября, 2019, 08:19

Телеканал "Прямой" заявил, что извиняется за неудачную шутку, когда во время телетрансляции в студию ворвались люди в масках

Об этом говорится в обращении ведущих и журналистов " Прямого ".

"Фрагмент нашего вчерашнего вечернего ток-шоу вызвал бурную реакцию. Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где" сюрпризы "происходят почти каждый день. Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любой время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал "Прямой" искренне извиняется, прежде всего, в наших зрителей, за такую неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации ", - говорится в обращении.