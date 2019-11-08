Тариф на интернет в Украине может достичь 50 евро - Интернет-ассоциация

8 ноября, 2019, 16:05

Потребителю следует готовиться к стоимости услуги интернет-подключение в размере 40-50 евро

Об этом сообщает InternetUA со ссылкой на представителей Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ).

Во время пресс конференции "Манипуляции под лозунгом евроинтеграции: тотальная регуляция Интернета, банкротство провайдеров и рост тарифов", провайдеры обсудили несколько законопроектов.

Это проект закона "Об электронных коммуникациях" (№ 2264 от 15.10.2019) и "О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества" (№ 2320 от 28.10.2019).

"Мы изучили эти законопроекты и хотелось бы сказать, что никогда не было так тревожно за Интернет в стране, как после того, как государство решило помочь в его развитии, - сказал председатель Правления ИнАУ Анатолий Пятников.

В одном из законопроектов предлагается считать любого, кто предоставляет услуги полностью или частично состоящие из хранения и передачи информации в любой сети, поставщиком, попадают под регулирование нашими чиновниками, рассказал он.

"Даже не специалисту в телеком-отрасли должно быть понятно, что таким образом под это определение попадает и Facebook, Telegram, Office 365. YouTube и вообще все, что угодно и кто угодно, даже журналисты. И все они должны будут, в случае принятия закона, отчитываться перед регулятором, подписывать только те договоры и только в той форме, которая будет установлена ​​нашими чиновниками, и предоставлять услуги по правилам и тарифам, которые определяет регулятор", - объясняет председатель правления ИнАУ.

В ИнАУ призывают отозвать законопроекты и уделить какое-то время разработке "нормального закона", который, если и вводил бы какое-то регулирование, то мог бы ответить на вопрос: какую проблему это регулирование решает.

Также в Ассоциации считают вполне возможным, что дополнительная административная нагрузка на малого и среднего оператора в результате приведет к существенному скачку ценника услуги доступа в Интернет для потребителя док "европейского уровня":

"Ценник будет устанавливать регулятор. Сначала пройдет медленное и тихое уничтожение рынка. А потом, когда останется, как в Европе, три-четыре оператора, тогда ценник и вырастет. В результате потребителю стоит готовится к стоимости услуги в 40-50 евро".