Суд во второй раз за два дня обязал НАБУ возбудить уголовное производство в отношении руководителя ГБР Романа Трубы

8 ноября, 2019, 17:23

Соломенский районный суд Киева во второй раз в течение двух дней обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное производство в отношении руководителя Государственного бюро расследования Романа Трубы

На этот раз Трубу обвиняют в обеспечении ухода от уголовной ответственности заместителя руководителя Сумской местной прокуратуры Широва В.В, об этом сообщает Еспресо.TV .

Согласно судебному постановлению, гражданин Гец И.В. подал в Национальное антикоррупционное бюро заявление об уголовном правонарушении, совершенном директором Государственного бюро расследования Романом Трубой по ч. 3 ст. 382 УК Украины "Невыполнение судебного решения".

В письме истца в НАБУ говорится, что "Роман Труба совершил уголовно-наказуемые противоправные действия с целью обеспечения избежания уголовной ответственности заместителя руководителя Сумской местной прокуратуры Шилова В.В., по признакам совершения им преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины "Служебный подлог", чем был заблокирован в уголовном производстве №12018200440002828 процесс сообщения следователем Марченко О.Ю. начальнику Управления архитектуры и градостроительства Сумского городского совета Кривцову А.В. о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 382 УК Украины, относительно невыполнения решения Заречного районного суда г.Сумы о предоставлении полной копии Генерального плана города Сумы с целью его общего обнародования".

"Этот Генеральный план города Сумы с 2012 года, вопреки закону, является необнародованным, что позволяет, с тех пор, осуществлять в областном центре системное преступное распределение городских и пригородных земель, постоянно принуждать застройщиков к предоставлению ими крупных размеров взяток, последствиями чего стали незаконная застройка территории города и пригородных территорий, и, соответственно, постоянное уголовное обогащение на этом коррумпированных областных и городских чиновников", - говорится в заявлении.

Как сообщало Еспресо.TV 7 ноября, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить второе уголовное производство в отношении руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы.