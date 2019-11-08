Суд во второй раз за два дня обязал НАБУ возбудить уголовное производство в отношении руководителя ГБР Романа Трубы
На этот раз Трубу обвиняют в обеспечении ухода от уголовной ответственности заместителя руководителя Сумской местной прокуратуры Широва В.В, об этом сообщает Еспресо.TV .
Согласно судебному постановлению, гражданин Гец И.В. подал в Национальное антикоррупционное бюро заявление об уголовном правонарушении, совершенном директором Государственного бюро расследования Романом Трубой по ч. 3 ст. 382 УК Украины "Невыполнение судебного решения".
В письме истца в НАБУ говорится, что "Роман Труба совершил уголовно-наказуемые противоправные действия с целью обеспечения избежания уголовной ответственности заместителя руководителя Сумской местной прокуратуры Шилова В.В., по признакам совершения им преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины "Служебный подлог", чем был заблокирован в уголовном производстве №12018200440002828 процесс сообщения следователем Марченко О.Ю. начальнику Управления архитектуры и градостроительства Сумского городского совета Кривцову А.В. о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 382 УК Украины, относительно невыполнения решения Заречного районного суда г.Сумы о предоставлении полной копии Генерального плана города Сумы с целью его общего обнародования".
"Этот Генеральный план города Сумы с 2012 года, вопреки закону, является необнародованным, что позволяет, с тех пор, осуществлять в областном центре системное преступное распределение городских и пригородных земель, постоянно принуждать застройщиков к предоставлению ими крупных размеров взяток, последствиями чего стали незаконная застройка территории города и пригородных территорий, и, соответственно, постоянное уголовное обогащение на этом коррумпированных областных и городских чиновников", - говорится в заявлении.
Как сообщало Еспресо.TV 7 ноября, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить второе уголовное производство в отношении руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы