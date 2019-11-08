Суд отказал Супрун в иске против Дубинского о защите чести и достоинства

8 ноября, 2019, 18:10

Соломенский суд Киева отказал в удовлетворении судебного иска экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун против народного депутата Александра Дубинского о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации

Об этом сообщила Ульяна Супрун в своем Facebook.

"Сегодня получила новость о том, что судья Соломенского суда Киева Козленко отказала в удовлетворении моего иска. На следующей неделе узнаем обоснование такого решения", - написала Супрун.

Она отметила, что после избрания Дубинского депутатом, судья не занималась делом.

"Судья просто побоялась удовлетворить наш иск, несмотря на то, что нынешний народный депутат позволял себе распространять ложь. Показательно на самом деле то, что пока Дубинский не получил мандат, судья удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле. Но только Дубинский стал народным депутатом, судья потеряла интерес к делу", - пишет эксминистр.

Она также добавила, что адвокаты нардепа неоднократно меняли его статус.

"Адвокаты Дубинского несколько раз меняли свою позицию относительно того, кем все-таки является их подзащитный - журналистом ли, имеющим право критиковать чиновников, гражданином ли, имеющим право на собственное мнение, или народным депутатом. Например, только лишь речь заходила о соблюдении журналистских стандартов, адвокаты переключались на дискурс о депутатстве или акцентировали внимание, что Дубинский позиционирует себя журналистом, однако доказательств такой деятельности предоставить не могли. И так по кругу", - заявила Супрун.

Она отметила, что продолжит дело.

"Только получим обоснования решения - подадим апелляцию", - подытожила Супрун.