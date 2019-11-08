Российские оккупанты в Крыму схватили 82-летнюю крымскотатарскую активистку и диссидентку Сеймуратову, - Чубаров

8 ноября, 2019, 23:06

Российская оккупационная власть в Крыму задержала 82-летнюю крымскую татарку, советскую диссидентку Айше Сеймуратову

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Только что стало известно, что на контрольном пункте Чаплинка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом российские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения. Айше Сеитмуратова является гражданкой США, какой она стала после изгнания ее из СССР в 1978 году. Айше Сейтмуратова постоянно проживает в Крыму, который отказалась покидать и после вторжения российских войск в 2014 году и оккупацией Крыма ", - написал Чубаров.

Сейчас в Меджлисе крымскотатарского народа ищут способ установить связь с Сеймуратовой.

Айше Сеитмуратова является одной из самых известных активисток крымскотатарского движения. Ее дважды арестовывали и судили. В 70-х годах она уехала в США, чтобы не получить новый тюремный срок. В США Сеитмуратова сотрудничала с "Радио Свобода", "Голос Америки" - продолжала передачи на русском, узбекском и азербайджанском языках.

Сеитмуратова также отметилась филантропической деятельностью - в 2001 году основала в Симферополе пансионат для одиноких пожилых людей "Кьартлар эви", который работает на ее средства.