Российские оккупанты в Крыму схватили 82-летнюю крымскотатарскую активистку и диссидентку Сеймуратову, - Чубаров
Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Только что стало известно, что на контрольном пункте Чаплинка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом российские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения. Айше Сеитмуратова является гражданкой США, какой она стала после изгнания ее из СССР в 1978 году. Айше Сейтмуратова постоянно проживает в Крыму, который отказалась покидать и после вторжения российских войск в 2014 году и оккупацией Крыма ", - написал Чубаров.
Сейчас в Меджлисе крымскотатарского народа ищут способ установить связь с Сеймуратовой.
Айше Сеитмуратова является одной из самых известных активисток крымскотатарского движения. Ее дважды арестовывали и судили. В 70-х годах она уехала в США, чтобы не получить новый тюремный срок. В США Сеитмуратова сотрудничала с "Радио Свобода", "Голос Америки" - продолжала передачи на русском, узбекском и азербайджанском языках.
Сеитмуратова также отметилась филантропической деятельностью - в 2001 году основала в Симферополе пансионат для одиноких пожилых людей "Кьартлар эви", который работает на ее средства.
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