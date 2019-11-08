Рахманин предлагает "заморозить" конфликт на Донбассе

8 ноября, 2019, 15:00

Рахманин заявил, что одним из путей решения проблемы Донбасса может стать временное "замораживание" конфликта

Об этом заявил Рахманин в эфире программы "Право на власть", сообщает УП.

"Вариант, о котором говорят вслух. Он обсуждается время от времени. Его не озвучивают: или от стыда, или из страха. Он называется "замораживание конфликта", - сказал председатель фракции"Голос".

По его словам, это означает, что с точки зрения стратегии и тактики нет возможности решить этот вопрос военным путем, нет возможности решить этот вопрос и дипломатическим путем, но всегда есть вариант остановиться. Председатель фракции "Голос" предлагает "собраться с мыслями" и вернуть людей. А также призывает к созданию государственной программы возвращения людей для тех, кто готов вернуться.