Работники КГГА хотели присвоить часть денег, которые выделили на строительство Окружной дороги, - СБУ
8 ноября, 2019, 15:22
По данным следствия чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий собирались присвоить значительную сумму средств из почти 1 млрд грн, которые выделили из бюджета на проект "Строительство Большой Окружной дороги"
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
Отмечается, что в настоящее время в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проектах.
Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы