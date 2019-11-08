Работники КГГА хотели присвоить часть денег, которые выделили на строительство Окружной дороги, - СБУ

8 ноября, 2019, 15:22

По данным следствия чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий собирались присвоить значительную сумму средств из почти 1 млрд грн, которые выделили из бюджета на проект "Строительство Большой Окружной дороги"

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Отмечается, что в настоящее время в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проектах.

Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).