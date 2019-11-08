"Такая замечательная комбинация не может не работать" Джек Ма видит в Украине большой потенциал

8 ноября, 2019, 12:33

Основатель Alibaba Group Джек Ма на Киевском международном экономическом форуме признался, что давно восхищен Украиной и видит в ней большой потенциал для развития

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Такая замечательная комбинация, как эта, не может не работать", - сказал он на КМЕФ, отметив среди достоинств Украины плодородную землю, открытых и готовых к изменениям людей, красивых женщин, богатую историю.

Основатель Alibaba добавил, что немного в мире стран, где президенту чуть больше 40, премьеру 30 с чем-то, а отдельным министрам 28, и это положительно.

Джек Ма отметил, что будет приглашать своих бизнес-партнеров посетить Украину.

По его мнению, украинско-китайские отношения должны активно развиваться.

Он также призвал исправить ситуацию, когда товары с AliExpress идут в Украину четыре-семь дней "как в прошлом веке".

Во время своего визита в Украину Джек Ма встретился с президентом, посетил ряд университетов и будет также с визитом в столичном инновационном парке Unit City.

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