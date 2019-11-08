"По "квартальным " делам": помощник Зеленского Шефир ездил в офис Коломойского, - "Схемы"

8 ноября, 2019, 09:40

Об этом сообщают расследователи проекту "Схемы" .

Отмечается, что поздно вечером 28 октября с паркинга офисного центра Коломойского выехала Toyota Camry с номерными знаками Государственного управления делами. Ранее "Схемы" установили, что этим авто пользуется первый помощник президента Зеленского и его бизнес-партнер и совладелец "Квартал 95" Сергей Шефир .

Через час после этого офисный центр оставил также кортеж, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

"В комментарии "Схемам " Сергей Шефир сначала утверждал, что встречался там не с олигархом, а с другим человеком. Однако, с кем именно, уточнить отказался. Шефир отметил, что был там в" делах студии "Квартал 95", а не из-за вопросов деятельности президента Зеленского ", - рассказали расследователи.

На вопрос журналистов, общается ли он с Коломойским, Шефир ответил: "Он - акционер канала, на который поставляет продукцию студия" Квартал 95 ". Поэтому мы обсуждали, логично, какие программы будут выходить, все внутренние дела телевизионные".

Позже помощник Зеленского все же признал, что в тот вечер он встречался в офисе в центре Киева именно с Игорем Коломойским.

Сам олигарх Коломойский не стал признавать, что первый помощник президента приезжал именно к нему.

"Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндича. А я его встретил в прихожей ... Да, минута," привет-пока ". Он приезжал в вопросах" квартальных ". Я не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год. Пакет ", - рассказал он.