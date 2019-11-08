"Навести здесь порядок": Гончарук дал два месяца новому руководителю Госгеонедр

8 ноября, 2019, 11:53

Премьер-министр дал два месяца новому главе Государственной службы геологии и недр Роману Опимаху, чтобы тот навел порядок в ведомстве

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Эти все истории с границами, которые здесь находятся (в здании Госгеонедр. - Ред.), иногда четыре двери надо пройти, чтобы попасть в кабинет руководителя - это все средневековье. Орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрованный, заявки должны подаваться через интернет. Я уверен, что среди вас (работников службы - ред.) есть профессиональные, порядочные люди, которые могут ему в этом помочь, всем остальным тут не место ", - сказал Гончарук.

Также он отметил, что до конца года ведомство должно подготовить максимальное количество спецразрешений на пользование недрами для выставления на аукционы и забыть о коррупции в Госгеонедрах.

Опимах, в свою очередь ответил, что готов работать в интересах государства и проявлять нулевую толерантность к коррупции. Председатель Государственной службы геологии и недр анонсировал переход на цифровой документооборот, внедрение электронного кабинета недропользователя, минимизацию контактов субъектами рынка, реализацию всех спецразрешений через аукционы.

Отметим, что Кабинет министров назначил Романа Опимаха главой Государственной службы геологии и недр 6 ноября.