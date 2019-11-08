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Espreso.tvОбщество"Нападение" на студию телеканала: на "Прямом" разыграли зрителей

"Нападение" на студию телеканала: на "Прямом" разыграли зрителей

Вечером 7 ноября в студии телеканала "Прямой" разыграли гостей студии и телезрителей, устроив сценку с попыткой вооруженного нападения

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во время телемарафона "Атака на свободу слова" в студию забежали трое мужчин, одетых в камуфляж. В руках у них якобы было оружие.

"Стоять всем! Всем спокойно, где Весесень? Где Вересень, я спрашиваю? Николай? Живой?" - кричал один из так называемых нападающих.

Ведущий в это время лежал на полу, гости были на своих местах, а зрители прятались за декорациями. Судя по лицам зрителей, некоторые из них не были готовы к этой ситуации и были напуганы. Затем "нападающие" сделали селфи с ведущими и убежали.

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  • Напомним, 7 ноября следователи ГБР пришли с обысками к владельцу канала "Прямой" Владимиру Макеенко.
  • Сейчас ГБР проводит следствие по делу о купле-продаже "Прямого" . Это дело было возбуждено по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Глава ГБР Роман Труба ранее не исключал арест активов телеканала.
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