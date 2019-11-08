"Нападение" на студию телеканала: на "Прямом" разыграли зрителей

8 ноября, 2019, 07:38

Вечером 7 ноября в студии телеканала "Прямой" разыграли гостей студии и телезрителей, устроив сценку с попыткой вооруженного нападения

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во время телемарафона "Атака на свободу слова" в студию забежали трое мужчин, одетых в камуфляж. В руках у них якобы было оружие.

"Стоять всем! Всем спокойно, где Весесень? Где Вересень, я спрашиваю? Николай? Живой?" - кричал один из так называемых нападающих.

Ведущий в это время лежал на полу, гости были на своих местах, а зрители прятались за декорациями. Судя по лицам зрителей, некоторые из них не были готовы к этой ситуации и были напуганы. Затем "нападающие" сделали селфи с ведущими и убежали.