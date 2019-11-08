Путин и Орбан активно очерняли Украину перед Трампом - чиновник Госдепа
Об этом говорится в обнародованной стенограмме его показаний в Конгрессе, сообщает Европейская правда.
"Эти два мировых лидера (президент РФ Владимир Путин и Орбан, - ред.) сформировали взгляд президента на Украину и Зеленского", - сказал Кент.
"Оба лидера, и Путин, и Орбан, активно очерняли Украину, заявляя, что она коррумпирована, говоря, что Зеленский подчиняется олигархам, в частности упоминая при этом одного олигарха Коломойского, негативно формируя картину Украины и даже лично президента Зеленского", - рассказал он.
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На вопрос о мотивации Орбана негативно представлять Украину, Кент сказал, что "зуб Орбана на Украину происходит частично от его видения, на мой взгляд, большой Венгрии", вспоминая закарпатское этническое венгерское меньшинство и негативную позицию Венгрии в качестве члена НАТО в отношении Украины. "Я думаю, что Орбан просто рад помешать Украине".
Через десять дней после встречи с Орбаном Трамп 23 мая этого года встретился с несколькими своими главными советниками, которые вернулись с инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
Советники, в частности Рик Перри, министр энергетики, Курт Волкер, тогдашний специальный представитель по вопросам Украины, и Гордон Сондленд, посол в Европейском Союзе, заверили господина Трампа в том, что Зеленский является реформатором, который заслужил американскую поддержку.
Но Трамп выразил глубокие сомнения, заявив, что украинцы - это "ужасные люди", которые "пытались сбить меня" во время президентских выборов 2016 года.
Трамп направил присутствовавших на встрече пообщаться с его личным адвокатом Руди Джулиани по поводу своей обеспокоенности Украиной.
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