Притула отреагировал на слова экс-коллеги Молочного о "фашистах" в Киеве: "заплакал еще раз и сломал костыль"

8 ноября, 2019, 08:54

В 2008 году Андрей Молочный и Сергей Притула играли вместе в украинском скетч-шоу "Файна Юкрайна", в частности исполняли роли влюбленных Марии и Антона с Жашкова

6 ноября 2019 года Андрей Молочный, который после Майдана переехал в РФ, обратился к соотечественникам по случаю освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года и рассказал о современных "фашистах".

В частности: "Еще 5 лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что на День Победы 9 мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами ".

На что его бывший коллега по шоу Сергей Притула отреагировал в Facebook: Антон с Жашкова просил передать, что с Марией они уже давно не живут вместе. И по этому поводу стихотворение:

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив...

Заплакав ще раз і зламав костиль!