Притула отреагировал на слова экс-коллеги Молочного о "фашистах" в Киеве: "заплакал еще раз и сломал костыль"
6 ноября 2019 года Андрей Молочный, который после Майдана переехал в РФ, обратился к соотечественникам по случаю освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года и рассказал о современных "фашистах".
В частности: "Еще 5 лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что на День Победы 9 мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами ".
На что его бывший коллега по шоу Сергей Притула отреагировал в Facebook: Антон с Жашкова просил передать, что с Марией они уже давно не живут вместе. И по этому поводу стихотворение:
Коли від мене ти пішла, я горько плакав.
Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.
На пост твій в інстаграмі я натрапив...
Заплакав ще раз і зламав костиль!
Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрела очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, а не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представит себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут снос памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции НЕ только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставят ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибни много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас Перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это Кошмарный сон, Затянувшийся на долгие годы ... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткое нечисти, от нелюдей, Которые хотят чтоб мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады НЕ получится. Теперь за эту память я зубами держатся буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё спустя, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николай Фёдорович Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков - бессмертны. С праздником! Ура!
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