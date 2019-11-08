Продавцы хот-догов на стадионе должны быть в своей лучшей форме, - Клопп о матче с "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Sky Sports.
В матче 12-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" Юргена Клоппа примет "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Немец ожидает максимальной боевой готовности, и не только от футболистов.
"Если мы хотим выиграть, то должны показать свой лучший футбол, а болельщики на стадионе должны находиться в абсолютно лучшей форме. Даже продавцы хот-догов на стадионе должны быть в своей лучшей форме", - считает Клопп.
В нынешнем сезоне "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея после 11-х туров 31 очко. "Манчестер Сити" занимает второе место, у команды 25 очков. Очное противостояние между командами состоится в воскресенье, 10 ноября, в Ливерпуле. Начало в 18:30.
- 7 ноября немецкий специалист Юрген Клопп назвал своего главного конкурента испанца Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира.
- 2 ноября в 11-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" на последних секундах матча вырвал победу у "Астон Виллы" и сохранил отрыв в 6 очков от "Манчестер Сити".
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