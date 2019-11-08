Полиция и СБУ обыскали николаевские дорожные службы

8 ноября, 2019, 21:39

СБУ Украины и ГУ Нацполиции в Николаевской области проводят обыски в помещениях Службы автомобильных дорог ГП "Николаевский облавтодор" и подрядных предприятиях, таких как ООО СК "Автострой"

Об этом сообщила пресс служба САД в Николаевской области.

"УСБУ Украины и ГУ Национальной полиции в Николаевской области одновременно проводят обыски в помещениях Службы автомобильных дорог в Николаевской области, ГП "Николаевский облавтодор" и подрядных предприятий, таких как ООО СК "Автострой"(г.Одесса). САД благодарна правоохранительным органам за бдительный надзор по соблюдению законности в дорожной отрасли. Служба автодорог всегда готова содействовать правоохранительным органам по выявлению и устранению неправомерных действий со стороны недобросовестных подрядчиков", - говорится в сообщении.

В николаевской нацполиции отметили, что идет расследование факта завладения государственными средствами служащими фирмы, осуществляющей дорожные работы на Николаевщине.

Установлено, что должностные лица облавтодора и двое юридических лиц в сговоре между собой при выполнении строительных и ремонтных работ дорог на территории Николаевской области завладели средствами государственного предприятия.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 УК Украины "Мошенничество".