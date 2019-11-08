Польский антимонопольный орган объявит "Газпрому" "самый высокий штраф в своей истории"
Об этом сообщает польское издание Biznes Alert.
"UOKiK в приглашении для журналистов анонсировал, что на пресс-конференции будет объявлено последнее решение главы UOKiK по делу о строительстве газопровода" Северный поток-2 ", а также высокий штраф для компании в истории UOKiK", - говорится в публикации.
Как отмечается, в мая 2018 года Антимонопольный орган Польши начал следствие по делу о возможном заговоре по строительству "Северного потока-2".
Согласно польским законам, максимальный штраф, который UOKiK может наложить на компанию за нарушение антимонопольного законодательства может составлять 10% от оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении прав конкуренции.
Напомним, ранее сообщалось, что немецкий Бундестаг хочет смягчить газовую директиву Евросоюза по трубопроводу "Северный поток-2". Однако во время голосования в четверг, 7 ноября, Бундестаг не смог принять нужный законопроект. Идею смягчения директивы поддержали 133 депутат из 355 необходимых. Заседание закрыли и перенесли на 8 ноября.
Кроме того, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что несмотря на действия правительства Германии, Украина, Польша, а также страны Балтии найдут способы заблокировать строительство "Северного потока-2".
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