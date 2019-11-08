Под Киевом фура снесла Kia с дороги
8 ноября, 2019, 12:57
Под Киевом, на Бориспольской кольцевой, водитель Kia Rio, при выезде со второстепенной дороги, с парковки супермаркета не пропустила грузовик, который двигался по главной дороге
Об этом сообщают Ваотови Еспрессо .
В результате фура просто снесла ее с дороги, и корейский легковушка врезалась в другой грузовик, который был припаркован на обочине.
В результате ДТП пострадала женщина-водитель. Сейчас медики скорой оказывают ей помощь и решают нужна госпитализация.
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