Под Киевом фура снесла Kia с дороги

8 ноября, 2019, 12:57

Под Киевом, на Бориспольской кольцевой, водитель Kia Rio, при выезде со второстепенной дороги, с парковки супермаркета не пропустила грузовик, который двигался по главной дороге

Об этом сообщают Ваотови Еспрессо .

В результате фура просто снесла ее с дороги, и корейский легковушка врезалась в другой грузовик, который был припаркован на обочине.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель. Сейчас медики скорой оказывают ей помощь и решают нужна госпитализация.