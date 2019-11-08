 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПод Киевом фура снесла Kia с дороги

Под Киевом фура снесла Kia с дороги

Под Киевом, на Бориспольской кольцевой, водитель Kia Rio, при выезде со второстепенной дороги, с парковки супермаркета не пропустила грузовик, который двигался по главной дороге

Об этом сообщают Ваотови Еспрессо .

В результате фура просто снесла ее с дороги, и корейский легковушка врезалась в другой грузовик, который был припаркован на обочине.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель. Сейчас медики скорой оказывают ей помощь и решают нужна госпитализация.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 ноября, 2019 пятница

больше новостей

8 ноября, 2019 пятница

7 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать