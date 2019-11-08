Оккупанты на Донбассе бьют из противотанкового оружия и пулеметов: погиб боец ООС, еще один ранен

8 ноября, 2019, 18:46

С начала суток российские войска и их пособники 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг обстрелял наши позиции из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

3 обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского - из автоматических гранатометов; у Железного - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Зайцева - из автоматических и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции из ручных противотанковых гранатометов у Водяного.

В течение текущих суток в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных вчера, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин - Геннадий Моторин.

В Станице Луганской мостостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварку и обработку пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 5 групп ГСЧС Украины в составе 24 человек. Общая площадь обследованных территорий в настоящее время составляет 42,2 гектара (изъято 47 взрывоопасных предметов).

Украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3 сегодня. Однако сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, в этот день от вражеской стороны в ОБСЕ не последовало. Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности.

Украинская сторона готова к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Достигнуты договоренности о начале практических мероприятий 9 ноября 2019 года.