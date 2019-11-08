НАТО усиливает свои позиции в Ла-Манше: вспомнили аннексию Крыма

8 ноября, 2019, 08:45

НАТО собирается укреплять свои позиции в регионе Северного моря и Ла-Манша, чтобы быть готовой, в случае чего, отразить угрозу из России

Соответствующие положения содержатся в договоренности, которую 7 ноября подписали главы ВМС Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов в Гамбурге, передает Deutsche Welle .

В документе закреплена цель - развивать военное сотрудничество вышеназванных государств-членов Североатлантического альянса в рамках консультативного органа НАТО - Channel Committee (CHANCOM).

Как подчеркнул командующий ВМС Германии вице-адмирал Андреас Краузе, возглавляющий CHANCOM, свободные морские пути до четырех крупнейших морских портов Европы - Роттердам, Антверпен, Гамбург и Бремерхафене - играют решающую роль в обеспечении безопасности Европы.

Кроме того, эти порты являются "воротами в Балтийское море", что также объясняет их большое стратегическое значение для обороны НАТО, подчеркнул Краузе.

Говоря о том, насколько разнообразными стали сегодня угрозы, вице-адмирал вспомнил об аннексии Крыма Россией в 2014 году, а с другой, обратил внимание на то, что "заложить мины сегодня может кто угодно".