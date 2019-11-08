НАТО усилит свои позиции в Ла-Манше из-за российской угрозы

8 ноября, 2019, 16:59

НАТО собирается укреплять свои позиции в регионе Северного моря и Ла-Манша, чтобы быть готовыми отразить угрозу со стороны России

Соответствующие положения содержатся в договоренности, подписанной главами военно-морских сил Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов в Гамбурге, сообщает DW.

В документе закреплена цель - развивать военное сотрудничество вышеназванных государств-членов Североатлантического альянса в рамках консультативного органа НАТО - Channel Committee (CHANCOM).

Этот комитет был создан во времена холодной войны в структуре Главного командования объединенных вооруженных сил НАТО в зоне пролива Ла-Манш для того, чтобы гарантировать безопасность путей снабжения европейских союзников со стороны США. После падения железного занавеса и ликвидации командования Альянса в зоне Ла-Манша CHANCOM стал чисто консультативным органом, членами которого являются главы ВМС отдельных стран.

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Однако, как отмечается в заявлении, за прошедшие годы стратегическая ситуация в Европе изменилась. Отдельные государства и негосударственные структуры все чаще ставят имеющийся международный порядок перед новыми вызовами.

Как отметил инспектор ВМС Германии вице-адмирал Андреас Краузе, свободные морские пути в Роттердам, Антверпен, Гамбург и Бремерхафене играют решающую роль в обеспечении безопасности и процветания Европы. Кроме того, эти порты являются "воротами в Балтийское море", что также объясняет их большое стратегическое значение для обороны НАТО, указал Краузе.

Говоря о том, насколько разнообразными стали сегодня угрозы, вице-адмирал, с одной стороны, вспомнил об аннексии Крыма Россией в 2014 году, а с другой - обратил внимание на то, что "заложить мины сегодня может кто угодно".