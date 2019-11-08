На Харьковщине ребенок залез в стиралку: его вытягивали вместе со спасателями

8 ноября, 2019, 12:22

В городе Мерефа, на Харьковщине, четырехлетний ребенок залез в стиральную машину и не мог вылезти

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в Facebook.

"Вчера на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что четырехлетний ребенок оказался в стиральной машине. Из которой самостоятельно выбраться уже не может", - сообщили спасатели.

Отмечается, что прежде всего, они успокоили напуганного мальчика и его маму.

"Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъято из стиральной машины ...", - добавили в ГСЧС.