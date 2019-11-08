Мировой долг достиг 230% от ВВП: это рекордный уровень, - глава МВФ

8 ноября, 2019, 11:15

Мировой долг, как государственный, так и частный, достиг рекордного уровня - $ 188 трлн, что составляет около 230% мирового ВВП

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщили в МВФ.

Георгиева отметила, что основной движущей силой роста долга частный сектор, на который приходится почти две трети общего уровня задолженности.

В то же время директор МВФ отметила и угрожающие тенденции в сфере наращивания государственных долгов.

"Государственный долг в странах с развитой экономикой находится на уровнях, которых не было со времен Второй мировой войны. Государственный долг стран с формирующимся рынком, находится на уровне, который последний раз наблюдалось во время долгового кризиса 1980-х годов. В последние пять лет в странах с низким уровнем дохода резко выросло их долговое бремя ", - сказала она.

Георгиева отметила, что, согласно исследованиям МВФ, во время кризиса 2008 года прямая государственная поддержка только финансовых учреждений составила $ 1,6 трлн.

Директор МВФ подчеркнула, что в странах с низким уровнем доходов высокий уровень задолженности может поставить под угрозу цели развития, поскольку правительства тратят больше на обслуживание долга и меньше на инфраструктуру, здравоохранение и образование.

"По нашим оценкам, 43% стран с низким уровнем дохода или подвержены высокому риску возникновения долговых проблем, или уже находятся в бедственном положении", - добавила Георгиева.

Она перечислила три приоритета, которые могут помочь изменить ситуацию в развивающих странах:

устойчивость заимствований: приоритет прямых иностранных инвестиций, увеличение налоговых поступлений, усиление борьбы с бюрократизмом и коррупцией;

прозрачность заимствований: укрепление институтов, которые отслеживают и освещают использования кредитов;

более тесное сотрудничество между странами-заемщиками и кредиторами: улучшение раскрытия информации о долговых контрактах, повышение подотчетности.

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