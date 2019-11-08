Минюст открыл единый реестр предпринимателей в полном объеме
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на приказ министерства.
"Теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров: номером регистрации ФЛП, подписавшими, филиалами", - говорится в сообщении.
"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине. Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам новый шаг в открытии данных. Например, ГФС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговый статус, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей. Отныне Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире ", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.
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