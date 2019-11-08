Лига Европы: как выглядит турнирная таблица в группе "Динамо" после 4-го тура
8 ноября, 2019, 08:01
После 4-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" лидирует в группе В
Об этом сообщает официальный сайт турнира .
В 4-м туре киевское "Динамо" и датский "Копенгаген" провели боевой матч в Дании, где украинцы сначала проигрывали, но позже усилиями Беньямина Вербичи и Виктора Цыганкова смогли завоевать ничью. Поэтому теперь у команд и в дальнейшем поровну очков, по 6, и они делят 1-2 место.
В параллельном матче встречались швейцарское "Лугано" и шведский "Мальме" команды тоже самого сильного найти не смогли. Швейцарская команда замыкает квартет и имеет в активе всего лишь два очка. А шведы находятся на 3-й строчке, однако дышат в спину лидерам, "Динамо" и "Копенгаген", отставая от соперников всего лишь на один зачетный пункт.
- 7 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" , счет встречи 1: 1.
- Параллельно в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы испанская "Севилья" разгромила люксембургский "Дюделанж" со счетом 5: 2.
- Сегодня, в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы соперники "Динамо", "Мальме" и "Лугано" сыграли в нулевую ничью.
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