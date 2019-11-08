Лига Европы: как выглядит турнирная таблица в группе "Александрии" после 4-го тура
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В 4-м туре украинская "Александрия" и французский "Сент-Этьен" провели боевой матч во Львове, где украинцы сначала проигрывали, но позже усилиями Дениса Безбородко и Максима Задераки смогли завоевать ничью уже в добавленное арбитром время. Поэтому теперь у команд по 3 зачетных пункта после 4-х матчей, и соответственно 3-4 ступень в группе І.
В параллельном матче встречались бельгийский "Гент" и немецкий "Вольфсбург", где сильнее оказались первые. Благодаря невероятному голу от украинского форварда Романа Яремчука начался камбэк "Гента", который с 0: 1 перевел игру в 3: 1. Теперь бельгийцы возглавляют группу, в них 8 очков, немецкие "волки" после 4-го тура вторые с 5 очками.
- 7 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" , счет встречи 1: 1.
- Параллельно в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы испанская "Севилья" разгромила люксембургский "Дюделанж" со счетом 5: 2.
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