Лига Европы: как выглядит турнирная таблица в группе "Александрии" после 4-го тура

8 ноября, 2019, 08:53

После 4-го тура группового раунда Лиги Европы "Александрия" находится в нижней части таблицы группы I

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В 4-м туре украинская "Александрия" и французский "Сент-Этьен" провели боевой матч во Львове, где украинцы сначала проигрывали, но позже усилиями Дениса Безбородко и Максима Задераки смогли завоевать ничью уже в добавленное арбитром время. Поэтому теперь у команд по 3 зачетных пункта после 4-х матчей, и соответственно 3-4 ступень в группе І.

В параллельном матче встречались бельгийский "Гент" и немецкий "Вольфсбург", где сильнее оказались первые. Благодаря невероятному голу от украинского форварда Романа Яремчука начался камбэк "Гента", который с 0: 1 перевел игру в 3: 1. Теперь бельгийцы возглавляют группу, в них 8 очков, немецкие "волки" после 4-го тура вторые с 5 очками.