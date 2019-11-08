Ломаченко - великий чемпион, - промоутер вызывающе оценил украинского боксера
8 ноября, 2019, 17:41
Известный промоутер Эдди Хирн стремится чтобы украинец Василий Ломаченко провел поединок с американцем Девином Хейни
Об этом сообщает boxingnews24.com.
Известный боксерский промоутер, в том числе представляющий интересы Александра Усика заикнулся о возможном бое между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни.
"Я хочу сказать только одну вещь. Ломаченко - великий чемпион, и его мечта быть абсолютным чемпионом. Он не может считаться абсолютным в статусе франчайзингового чемпиона. Другие органы не признают это объединение титулов. Если Ломаченко хочет быть абсолютным чемпионом, то он должен драться с Хейни", - сообщил промоутер.
Всемирный боксерский совет (WBC) перевел Ломаченко в статус франчайзингового чемпиона, а новым владельцем регулярного титула стал 20-летний американец Девин Хейн.
- Напомним, 6 ноября британский промоутер Эдди Хирн заявил, что мексиканский боксер Сауль Альварес заслуживает лидерства в рейтинге лучших боксеров мира.
- 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
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