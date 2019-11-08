Конкурс на главу Института нацпамяти: осталось 8 кандидатов

8 ноября, 2019, 16:42

После сдачи теста по иностранному языку была исключена из конкурса часть кандидатов на должность председателя Украинского института национальной памяти

Об этом сообщает "Историческая правда".

Из 17 кандидатов выбыли (не сдали тест или не пришли на него) девять.

Список претендентов на должность сейчас такой:

1. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии. Специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.

2. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук. До марта 2019 года - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.

3. Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель. Согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

4. Яблонский Василий Николаевич. Кандидат исторических наук. Доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия". Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований.

5. Жижиян Петр Николаевич. Редактор сайта "Сегодня".

6. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".

7. Джердж Сергей Федорович. Кандидат политических наук. Председатель Украинской республиканской партии.

8. Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Старший преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова.