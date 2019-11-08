К 2050 году Новая Зеландия обязалась полностью остановить выброс углекислого газа в атмосферу Земли
8 ноября, 2019, 09:58
В Новой Зеландии приняли законопроект о "нулевом" выбросе углекислого газа в атмосферу
Об этом сообщает The Guardian .
Законопроект обязывает страну принимать новые законы об изменении климата и уменьшить выбросы углерода к нулю к 2050 году, согласно Парижскому климатическому соглашению.
Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года. Парижское климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.
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