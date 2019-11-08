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Espreso.tvОбществоГривна продолжает уверенно укрепляться

Гривна продолжает уверенно укрепляться


фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины на пятницу, 8 ноября, укрепил официальный курс гривны на 14 копеек - до 24,52 грн за доллар против 24,66 грн за доллар в четверг

Такие данные приведены на сайте НБУ .

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,16 грн против 27,35 грн накануне.

  • Напомним, 5 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривны за доллар.

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