Гривна продолжает уверенно укрепляться
8 ноября, 2019, 09:59
Национальный банк Украины на пятницу, 8 ноября, укрепил официальный курс гривны на 14 копеек - до 24,52 грн за доллар против 24,66 грн за доллар в четверг
Такие данные приведены на сайте НБУ .
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,16 грн против 27,35 грн накануне.
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Напомним, 5 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривны за доллар.
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