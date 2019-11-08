Германия вручила орден пастору, который помогал активистам Майдана и предотвратил драку с силовиками

8 ноября, 2019, 21:25

Посол ФРГ в Украине Анке Фельдгузен вручила пастору лютеранской церкви в Киеве Ральфу-Герхарду Гаске, который поддерживал митингующих на Майдане, высшую награду Германии для гражданских - Крест за заслуги

Об этом сообщает Укринформ.

"Пастор Гаска активно поддерживал людей на площади Независимости зимой 2013-2014 годов и выступал за их право на мирный протест. Он превратил кирху святой Екатерины в место убежища и спокойствия и в условиях острой опасности предотвратил насильственное противостояние протестующих и полиции, став между обеими сторонами" , - отметила Фельдгузен.

Дипломат добавила, что пастор сейчас тоже помогает Украине: он организует отправку гуманитарных грузов на Донбасс, а благодаря его статьям в журнале "Ukraine Verstehen" немцы получают представление об актуальных событиях в Украине.

Посол рассказала, что орден является высшим признанием для гражданских немцев заслуг перед обществом. Ими награждаются граждане Германии и иностранцы за политические, социально-экономические и духовные достижения, а также за особые заслуги.

Пастор Гаска поблагодарил за орден и выразил надежду, что в Украине будет мир.

"Есть немецкая песня, смысл которой можно передать так, что много маленьких шагов и большое количество людей могут изменить мир. Вы и я можем идти по этому пути и достичь блага для мира. Нас объединяет желание мира для Украины. И я искренне желаю всем украинцам, чтобы этот мир поскорее наступил", - отметил он.

Гаска был пастором Немецкой евангелическо-лютеранской церкви в Киеве с 2009 по 2015 год.