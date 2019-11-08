Эрдоган пригрозил открыть мигрантам ворота в Европу

8 ноября, 2019, 15:06

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Венгрию пообещал "открыть ворота" в Европу для миллионов мигрантов, если Анкаре не будет оказана дополнительная международная поддержка

Об этом сообщает AFP.

Свою угрозу он озвучил после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в разгар миграционного кризиса 2015 года отказался принять просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки.

Эрдоган призвал страны ЕС предоставить дополнительную финансовую поддержку его плану по созданию "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии.

"Независимо от того, будет ли поддержка, мы будем продолжать принимать наших гостей, но только до определенного момента. Если мы увидим, что это не работает, как я уже говорил ранее, у нас не останется другого выбора, кроме как открыть ворота. Если мы откроем ворота, понятно, куда они пойдут", - сказал Эрдоган.

В марте 2016 года, чтобы положить конец миграционному кризису, Турция и ЕС подписали соглашение, по которому Анкара принимает в себя часть потока беженцев в обмен на многомиллиардную помощь.

Договоренность закрыла так называемый балканский маршрут в Европу.