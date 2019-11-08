Экс-заместитель Коломойского возглавил Днепропетровский облсовет

8 ноября, 2019, 16:21

Новым председателем Днепропетровского областного совета стал Святослав Олийнык

Об этом сообщает пресс служба ОГА.

"Путем тайного голосования большинство депутатов избрали нового председателя Днепропетровского областного совета. Голосование состоялось во время XIX сессии Днепропетровского областного совета. Кандидатуру нового главы присутствующие фракции предложили Святослава Олийныка. За него проголосовал 91 депутат из 93 присутствующих", - говорится в сообщении.

Предыдущий председатель облсовета Глеб Прыгунов сложил свои полномочия. Рада приняла отставку.

"Главной задачей для нас сегодня является налаживание совместного и плодотворного сотрудничества с областной государственной администрацией. Сейчас мы должны так организовать нашу работу, чтобы максимально эффективно использовать средства бюджета, закончить приостановленные строительства, реализовать важные для области проекты", - сказал Олийныку.

Отметим, Святослав Олийнык до этого 4 года работал в облсовете первым заместителем.

В марта 2014 года Игорь Коломойский в должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации назначил Святослава Олийныка одним из своих заместителей. После увольнения Коломойского, Олийнык также ушел в отставку.