Двое северокорейских рыбаков убили 16 членов экипажа судна
Их судно пересекло морскую границу Южной Кореи, вскоре их арестовали местные правоохранители, сообщает ВВС.
Сеул обычно предоставляет бежавшим из КНДР политическое убежище, но на этот раз власти приняли другое решение - мужчин расценили как уголовных преступников, а не перебежчиков.
Оба задержанных признались, что они вместе с еще одним мужчиной убили капитана судна еще в конце октября - якобы из-за его жестокого отношения к ним.
Затем они один за другим стали убивать и других членов экипажа, выступавшие против их действий. Все трое сначала вернулись в порт в КНДР, но когда одного из них там задержали, двое других решили сбежать на судне на юг.
Сеульский министр объединения Кореи рассказал, что власти решили не позволять "серьезным преступникам" остаться в стране. По его словам, обоих мужчин передали КНДР в пункте Пханмунджом, что в демилитаризованной зоне.
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