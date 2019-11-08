До +22 и местами дожди: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
Об этом сообщила синоптик Еспресо. TV Наталья Диденко.
"К нам идет потепление. В западных областях, на севере температура воздуха вновь повысится. В пределах Украины ожидается + 14 + 19, на юге + 18 + 22. Немножко свежее на северо-востоке (Сумская, Харьковская область, часть Черниговщины): +10+ 14 тепла ", - рассказала синоптик.
Отмечается, что дожди пройдут в субботу на западе, на севере и местами в центральных областях, а на Полтавщине, Днепропетровщине существенные осадки маловероятны, как на юге и востоке Украины.
В Киеве также ожидается потепление на 2-5 градусов, в субботу дождь вероятен, в воскресенье преимущественно без осадков.
По предварительным прогнозам, в начале следующей недели снова похолодает, но не сильно.
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