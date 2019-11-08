Близкий к Зеленскому "кварталовец" Фаталов и застройщик Мхитарян вместе непублично посетили Кабмин, - "Схемы"

8 ноября, 2019, 23:20

Актер студии "Квартал 95" Мика Фаталов, которого называют приближенным к президенту Владимиру Зеленскому, вместе со столичным застройщиком Артуром Мхитаряном поздно вечером встречался с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" .

Так, 17 сентября 2019 журналисты зафиксировали, как после 22:00 из здания Кабмина на близлежащий паркинг вышел известный столичный застройщик Артур Мхитарян и сразу сел в припаркованное там авто. По данным "Схем", в конце сентября на этом авто оставлял празднование юбилея народного депутата Григория Суркиса актер студии "Квартал 95" Мика Фаталов.

Сам Фаталов вскоре также вышел из здания Кабмина и подошел к Мхитаряну. Вместе они пообщались некоторое время с неизвестными людьми на парковке, а затем вместе уехали оттуда на одном авто. За несколько минут от Кабмина поехал кортеж премьер-министра Алексея Гончарука.

Во время общения с журналистами Фаталов объяснил, что был в доме правительства с застройщиком Мхитаряном на встрече по поводу форума, который должен состояться в феврале.

"Мы там по поводу форума общались. Меня просили, по поводу форума хотели поговорить. Там не было никаких секретных разговоров. Что я там делал, я вам ответил. А что я там дальше, какое отношение - это уже не ко мне. Будет этот форум, посмотрите. Вам все расскажут ", - сказал Фаталов в ответ на вопрос журналиста.

Актер подтвердил, что знаком с застройщиком Мхитаряном и "дружит" с ним, однако отрицает, что использовал свое влияние, чтобы помочь Мхитаряну пригласить представителей Кабинета министров на форум.

Застройщик Артур Мхитарян и премьер-министр Гончарук на вопрос "Схем" пока не ответили.