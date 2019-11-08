Антикоррупционный суд начал заседание по делу Насирова
8 ноября, 2019, 15:38
В Высшем антикоррупционном суде началось подготовительное судебное заседание по обвинению бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова
Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".
Сообщается, что действия Насирова квалифицированы как злоупотребление служебным положением и как служебный подлог.
Как известно, в отношении Насирова ведется судебное разбирательство. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением, предоставлении недостоверной информации при декларировании имущества и доходов, а также в нанесении государству ущерба в особо крупных размерах.
- Верховный суд отправил дело экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в Антикоррупционный суд.
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