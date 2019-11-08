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Espreso.tvОбщество15-минутные прогулки пешком могут добавить в мировую экономику $ 100 млрд. Как это связано

15-минутные прогулки пешком могут добавить в мировую экономику $ 100 млрд. Как это связано


фото: ordnancesurvey
Вклад в мировую экономику может вырасти на $ 100 млрд, если работники будут заниматься спортом и ходить не менее 15 минут каждый день

К таким выводам пришли аналитики страховой группы Vitality и британской организации Rand Europe, передает The Independent .

Они уверяют, что прогулка или пробежка увеличивают производительность и продолжительность жизни.

Это также влияет на мировую экономику, ведь люди могут дольше работать и брать меньше больничных.

В исследовании Rand / Vitality принимали во внимание данные 120 тыс человек из семи стран мира, а также смоделированно потенциальное экономическое развитие в 23 странах.

Аналитики подсчитали: если работники в возрасте 18-64 лет будут ходить на 15 минут больше, чем обычно, они "инвестируют" около $ 100 млрд в мировую экономику.

Также исследование показывает, что всего 20 минут физических упражнений в возрасте более сорока лет увеличивает продолжительность жизни на 3,2 года.

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