Зеленский одобрил изменения в бюджет-2019
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады .
Последний этап прохождения документа - возвращены с подписью от президента. Проект 5 ноября одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.
Документом предусматривается дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривень, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.
Повышается денежное довольствие военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах.
Законом также нормируются зачисления в специальный фонд конфискованных средств, поступивших в объеме 1 млрд 560,1 млн гривень по состоянию на 1 октября. В частности, Министерству обороны на обустройство военных комиссариатов и их всестороннее обеспечение из этой суммы будет направлено 524 млн гривень, а Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" - 1 млрд 36,1 млн гривень по приоритетным направлениям развития дорог государственного значения.
- Напомним, 31 октября Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий изменения в бюджет 2019 года.
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