Из-за российского паспорта: в Японию не пустили саксофонистку из оккупированного Крыма
7 ноября, 2019, 09:25
Посольство Японии в России отказало в визе на въезд в страну саксофонистке из временно оккупированного Крыма Веронике Кожухаровой
Визу не дали из-за того, что она получила российский паспорт уже после оккупации украинского полуострова, сообщает Liga .
По словам представителей японской дипломатической миссии, они не могут выдавать визы гражданам Украины, "которым принудительно поменяли паспорт на российский".
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