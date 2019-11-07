Из-за российского паспорта: в Японию не пустили саксофонистку из оккупированного Крыма

7 ноября, 2019, 09:25

Посольство Японии в России отказало в визе на въезд в страну саксофонистке из временно оккупированного Крыма Веронике Кожухаровой

Визу не дали из-за того, что она получила российский паспорт уже после оккупации украинского полуострова, сообщает Liga .

По словам представителей японской дипломатической миссии, они не могут выдавать визы гражданам Украины, "которым принудительно поменяли паспорт на российский".