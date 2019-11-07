Институт массовой информации призвал военных и правоохранителей решить проблему "ручной аккредитации" в зоне ООС
Заявление обнародовано на сайте ОО.
"Аккредитация журналистов в зоне ООС должна происходить по понятным и публично объявленным правилам, в соответствии с четко установленными критериями. Недопустимо "ручное управление" вопросами аккредитации журналистов без определенности критериев допуска или недопуска журналистов в аккредитации", - говорится в заявлении.
В ИМИ отмечают, что аккредитация не может быть единственным основанием для допуска журналистов в зону ООС и должен соответствовать требованиям закона "Об информации", которой предусмотрено, что аккредитация направлена на помощь в деятельности журналистов, и отсутствие аккредитации не может быть основанием для ограничений в деятельности журналистов.
"Установка при этом ограничений для передвижения журналистов недопустимо примером незаконного ограничения свободы слова и законной профессиональной деятельности журналистов", - пишут в организации.
Там отметили, что законодательство Украины не содержит ограничений относительно передвижения граждан Украины, кроме собственно боевых позиций в зоне ООС. Поэтому обычное физическое лицо может передвигаться в зоне ООС без ограничений (кроме боевых позиций).
- По данным ИМИ, с начала 2019 года в Украине пострадали 208 журналистов из-за своей профессиональной деятельности.
- На блокпосту в зоне ООС дополнительно расспрашивают журналистов о целях поездок.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы