Институт массовой информации призвал военных и правоохранителей решить проблему "ручной аккредитации" в зоне ООС

7 ноября, 2019, 16:59

Общественная организация "Институт массовой информации" призывает Министерство обороны, СБУ и правоохранительные органы выполнять нормы законодательства Украины об информации и не превышать полномочий

Заявление обнародовано на сайте ОО.

"Аккредитация журналистов в зоне ООС должна происходить по понятным и публично объявленным правилам, в соответствии с четко установленными критериями. Недопустимо "ручное управление" вопросами аккредитации журналистов без определенности критериев допуска или недопуска журналистов в аккредитации", - говорится в заявлении.

В ИМИ отмечают, что аккредитация не может быть единственным основанием для допуска журналистов в зону ООС и должен соответствовать требованиям закона "Об информации", которой предусмотрено, что аккредитация направлена на помощь в деятельности журналистов, и отсутствие аккредитации не может быть основанием для ограничений в деятельности журналистов.

"Установка при этом ограничений для передвижения журналистов недопустимо примером незаконного ограничения свободы слова и законной профессиональной деятельности журналистов", - пишут в организации.

Там отметили, что законодательство Украины не содержит ограничений относительно передвижения граждан Украины, кроме собственно боевых позиций в зоне ООС. Поэтому обычное физическое лицо может передвигаться в зоне ООС без ограничений (кроме боевых позиций).