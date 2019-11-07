Яременко не подавал заявление об увольнении с поста главы комитета Рады, - аппарат ВР
7 ноября, 2019, 16:08
Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко не подавал заявление об увольнении с должности главы комитета Верховной Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству
Об этом сообщает НВ .
Данные о таком заявлении не найдены.
"По результатам рассмотрения запроса информируем, что в базе данных автоматизированной системы документооборота Верховной Рады Украины такая информация отсутствует", - говорится в документе.
- 30 октября в соцсетях появились переписки народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады с якобы проституткой.
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- Издание "Буквы" располагает информацией о попытках разных лиц выяснить фамилию фотокорреспондента издания, который зафиксировал скандальную переписку нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.
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