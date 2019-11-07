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Espreso.tvОбществоЯременко не подавал заявление об увольнении с поста главы комитета Рады, - аппарат ВР

Яременко не подавал заявление об увольнении с поста главы комитета Рады, - аппарат ВР


фото: glavred
Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко не подавал заявление об увольнении с должности главы комитета Верховной Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству

Об этом сообщает НВ .

Данные о таком заявлении не найдены.

"По результатам рассмотрения запроса информируем, что в базе данных автоматизированной системы документооборота Верховной Рады Украины такая информация отсутствует", - говорится в документе.

  • 30 октября в соцсетях появились переписки народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады с якобы проституткой.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения скандала вокруг депутата Богдана Яременко, и решение примет фракция.
  • Издание "Буквы" располагает информацией о попытках разных лиц выяснить фамилию фотокорреспондента издания, который зафиксировал скандальную переписку нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.
  • "Голос", "Батькивщина" и "ЕС" призвали уволить Яременко с должности главы комитета Рады.
  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий главы комитета Рады по вопросам иностранных дел.
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