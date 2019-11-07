Xerox хочет купить HP за $ 33 млрд - Reuters
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники на рынке.
HP подтвердила получение предложения, но отказалась раскрыть его цену. Компании периодически рассматривают возможность объединения, и HP изучит последнее предложение Xerox "с учетом наилучших интересов всех наших акционеров", сообщили в HP.
Соглашение предусматривает расчеты деньгами и акциями, сообщили источники. Для финансирования денежной части сделки Xerox договорилась о предоставлении средств из Citigroup Inc, добавили источники. Кроме того, 4 ноября Xerox сообщила, что продаст 25% акций в Fuji Xerox, совместном предприятии с Fujifilm Holdings за $ 2,3 млрд после того, как она отказалась от слияния с японским партнером.
По словам одного из источников, Xerox считает, что сможет достичь синергии в размере не менее $ 2 млрд в год за счет создания нового гиганта в сфере офисных технологий.
Рыночная стоимость HP составляет $ 27 млрд, и это более чем втрое превышает капитализацию Xerox. Годовая выручка Xerox составляет около $ 10 млрд. Выручка HP в прошлом году равнялась $ 58 млрд, из которых почти две трети пришлось на персональные компьютеры. Однако, 71% операционной прибыли пришлось на подразделение, выпускающее принтеры и картриджи для них.
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