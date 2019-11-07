Вахтовые фургоны на базе КрАЗ-63221 высокой проходимости - для нефтяников

7 ноября, 2019, 17:14

Вахтовые автобусы K-AB10 на базе автомобильного шасси повышенной проходимости КрАЗ-63221 изготовлены "АвтоКрАЗ" в сотрудничестве с ООО "Завод специального оборудования" (г. Ирклиев)

Технические требования от заказчика продукции выполнены в полном объеме: КрАЗ-63221 колесной формулы 6х6, предназначенный для перевозки людей по дорогам всех категорий и бездорожью; рама высокой прочности; габаритные размеры и масса вахтовки позволяют проезд по дорогам общего пользования без получения специальных разрешений; двигатель 375 л. с., дизельный с турбонаддувом, экологические нормы - Евро-5, дополнительное устройство для запуска двигателя при минусовых температурах окружающей среды - предпусковой подогреватель жидкости двигателя Webasto; пассажировместимость кабины (с местом водителя) - 3 чел.

Тип кузова фургона: изотермический, теплоизолированный, для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до +40 градусов включительно; его конструктивное исполнение обеспечивает отсутствие деформаций, повреждений и разрушений кузова фургона во время движения автомобиля по бездорожью и пересеченной местности, в полевых условиях магистральных нефтепроводов.

Конструкция корпуса, внешняя и внутренняя обшивка обеспечивают прочность, влагостойкость, шумо- и термоизоляцию. Есть встроенная мебель, в частности травмобезопасные регулируемые мягкие сиденья, два спальных места, отопление электрическое и автономное дизельное, освещение - комбинированное, вентиляция - естественная и принудительная, согласно действующих норм, есть переговорное устройство между кабиной и кузовом.

В вахтенных автобусах на базе автомобильного шасси КрАЗ-63221 созданы все необходимые условия для безопасной, удобной и комфортной работы нефтяников в условиях удаленной местности.