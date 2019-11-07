В Индии мужчина поспорил на $28, что съест 50 вареных яиц, но умер на 42-м

7 ноября, 2019, 09:46

В Индии житель штата Уттар-Прадеш умер, пытаясь на спор с товарищем съесть 50 вареных яиц

Об этом пишет Vice .

42-летний Субхаш Ядав гулял с другом по рынку, и тот сказал, что Ядав не сможет съесть 50 яиц за раз, как это сделал главный герой фильма "Хладнокровный Люк". Мужчины поспорили на 2000 рупий ($28 или почти 700 грн).

После того, как Ядав съел 41 яйцо, он потерял сознание и его госпитализировали, но мужчина так и не пришел в себя.

"Применение всех этих яиц создало в его желудке такую смертельную ситуацию, что он умер из-за переедания", - пояснили врачи.