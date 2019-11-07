В Украине вступил в силу закон об институте экономических операторов

7 ноября, 2019, 10:25

7 ноября закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов" вступил в силу

В среду документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования. При этом некоторые нормы закона вступят в силу через 180 дней и три года со дня вступления в силу документа.

Так, согласно статье 84 Соглашения об Украине с ЕС, украинское таможенное законодательство должно постепенно приближаться к таможенному законодательству Евросоюза на основе принципа наилучших усилий, при этом одним из этапов адаптации является введение в Украине института АЭО, аналогичного тому, который функционирует в ЕС.

Законом предусмотрено введение действенного механизма института АЭО аналогичного тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения и является одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.

При этом ожидается, что будущее признание статуса национальных АЭО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЭО в формировании так называемых безопасных цепей поставки товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.

Напомним, согласно информации на сайте Верховной Рады, президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект 4 ноября. При этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал документ 18 октября.