В Украине вступил в силу закон об институте экономических операторов
В среду документ был опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования. При этом некоторые нормы закона вступят в силу через 180 дней и три года со дня вступления в силу документа.
Так, согласно статье 84 Соглашения об Украине с ЕС, украинское таможенное законодательство должно постепенно приближаться к таможенному законодательству Евросоюза на основе принципа наилучших усилий, при этом одним из этапов адаптации является введение в Украине института АЭО, аналогичного тому, который функционирует в ЕС.
Законом предусмотрено введение действенного механизма института АЭО аналогичного тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения и является одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.
При этом ожидается, что будущее признание статуса национальных АЭО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЭО в формировании так называемых безопасных цепей поставки товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.
Напомним, согласно информации на сайте Верховной Рады, президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект 4 ноября. При этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал документ 18 октября.
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