В пятницу в Европе будет снег, а в Украине +20, - синоптик Диденко
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Поэтому украинцам, даже с похолоданием, которое пришло на наши Север и Запад, не на что жаловаться. Да и снижение температуры воздуха до + 9 + 14 градусов - такое себе похолодание, как для ноября", - добавила Диденко.
Отмечается, в пятницу свежий воздух еще побудет в западных и северных областях - ожидаются + 9 + 14 градусов.
На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей теплая погода удержится, + 14 + 20 градусов.
Дожди пройдут ближайшей ночью на севере Украины, а завтра днем осадки вероятны только в западной части. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.
Ветер будет с востока, северо-востока, слабый или умеренный.
В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, днем будет сухо. Температура воздуха минимально составит + 7 + 9 градусов, максимально + 11 + 13 градусов.
Диденко спрогнозировала, что на выходные в Украине снова придет потепление.
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