В пятницу в Европе будет снег, а в Украине +20, - синоптик Диденко

7 ноября, 2019, 11:51

В пятницу, 8 ноября, снег будет выпадать в Альпах, на севере Испании, на юге Франции, в Шотландии и в странах Скандинавии

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Поэтому украинцам, даже с похолоданием, которое пришло на наши Север и Запад, не на что жаловаться. Да и снижение температуры воздуха до + 9 + 14 градусов - такое себе похолодание, как для ноября", - добавила Диденко.

Отмечается, в пятницу свежий воздух еще побудет в западных и северных областях - ожидаются + 9 + 14 градусов.

На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей теплая погода удержится, + 14 + 20 градусов.

Дожди пройдут ближайшей ночью на севере Украины, а завтра днем осадки вероятны только в западной части. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер будет с востока, северо-востока, слабый или умеренный.

В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, днем будет сухо. Температура воздуха минимально составит + 7 + 9 градусов, максимально + 11 + 13 градусов.

Диденко спрогнозировала, что на выходные в Украине снова придет потепление.