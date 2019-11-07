В Польше оштрафовали мужчину, который сорвал табличку с украинского консульства

7 ноября, 2019, 08:37

В Польше суд назначил штраф в размере одной тысячи злотых мужчине, который сорвал табличку из консульства Украины

Об этом сообщает Польское радио.

Томаш А. признался, что уничтожил вывеску с гербом Украины, которая была на стене здания Почетного консульства Украины. Он заявил, что был пьян, и это была хулиганская выходка. Сам он утверждает, что не имеет негативных чувств к Украине и украинцам.

Случай произошел в начале апреля 2019 году в центре Ополя. Утром на тротуаре прохожие заметили уничтоженную вывеску из искусственного материала с гербом Украины, ранее висела на стене здания, где расположены офисы консульства.

Прокурор предложил вынести приговор без дальнейшего продвижения дела со штрафом в 1000 злотых. Также подсудимый должен покрыть оплату ремонта вывески и оплатить судебные издержки. Суд принял предложение прокуратуры, отметив признание вины и раскаяние подозреваемого.