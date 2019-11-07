В Мексике задержали подозреваемого в убийстве девяти женщин и детей из общины мормонов
Об этом сообщает NBC News.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого, чье имя и возраст пока не раскрываются, в городе Агуа-Приета, штат Сонора, недалеко от границы с американским штатом Аризона.
Отмечается, что человека задержали за обладание огнестрельным оружием. Полиция также обнаружила несколько автомобилей, в том числе пуленепробиваемый внедорожник.
В одном из внедорожников нашли двух связанных заложников с закрытыми кляпами ртами.
"Мы расследуем возможность того, что задержанный участвовал в тех ужасных событиях", - говорится в заявлении мексиканского агентства по уголовным расследованиям.
4 ноября в Мексике было совершено нападение на группу автомобилей, в которых ехали несколько семей из общины мормонов. Три автомобиля были обстреляны и еще один подожжен.
В результате погибли три женщины и шестеро детей, в том числе двое младенцев.
Asi se vive en el Gobierno de @lopezobrador_ Mormones Mexicanos, mujeres y niños inocentes emboscados en la Sierra de Chihuahua son acribillados y quemados vivos por los Carteles que mandan en Mexico ! @Javier_Corral @revistaproceso @CarlosLoret @CiroGomezL pic.twitter.com/uQNJYbeO73- LeBaron (@ AlexLebaron1) November 4, 2019
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