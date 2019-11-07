В Мексике задержали подозреваемого в убийстве девяти женщин и детей из общины мормонов

7 ноября, 2019, 11:58

В Мексике задержали подозреваемого, возможно причастного к убийству девяти американских граждан из общины мормонов в штате Сонора

Об этом сообщает NBC News.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, чье имя и возраст пока не раскрываются, в городе Агуа-Приета, штат Сонора, недалеко от границы с американским штатом Аризона.

Отмечается, что человека задержали за обладание огнестрельным оружием. Полиция также обнаружила несколько автомобилей, в том числе пуленепробиваемый внедорожник.

В одном из внедорожников нашли двух связанных заложников с закрытыми кляпами ртами.

"Мы расследуем возможность того, что задержанный участвовал в тех ужасных событиях", - говорится в заявлении мексиканского агентства по уголовным расследованиям.

4 ноября в Мексике было совершено нападение на группу автомобилей, в которых ехали несколько семей из общины мормонов. Три автомобиля были обстреляны и еще один подожжен.

В результате погибли три женщины и шестеро детей, в том числе двое младенцев.