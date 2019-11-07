В Мариуполе и Виннице на вокзалах открыли комнаты ожидания для военных

7 ноября, 2019, 10:31

В Мариуполе и Виннице на железнодорожных вокзалах бывшие комнаты для отдыха депутатов стали зонами для отдыха военнослужащих

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

"+ еще 2 зала ожидания открыли для военнослужащих. Теперь на вокзалах Винницы и Мариуполя", - рассказал он.

Напомним, что такие комнаты для военных оборудованы на вокзалах Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова.