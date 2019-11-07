В Мариуполе и Виннице на вокзалах открыли комнаты ожидания для военных
7 ноября, 2019, 10:31
В Мариуполе и Виннице на железнодорожных вокзалах бывшие комнаты для отдыха депутатов стали зонами для отдыха военнослужащих
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